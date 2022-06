Contre-la-montre des championnats de Belgique: qui d’autre qu’Evenepoel?

Depuis son sacre à Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier, Remco Evenepoel ne s’est plus produit en Belgique où, du reste, il a participé à trois jours de course : la Flèche brabançonne, la Flèche wallonne et donc la « Doyenne ». La présence du Brabançon sur le sol national est donc un événement en soit car, en aval de ses prestations nationales, il ne se représentera plus a priori sur le sol belge (San Sebastian, Vuelta puis championnats du monde étant inscrits à son agenda) d’ici la fin de l’année 2022.

Pour caricaturer une phrase soumise par des chasseurs de tête, on pourrait dire de lui « un jour pour convaincre », sauf qu’en ce qui le concerne, par rapport au contre-la-montre de Gavere, le contexte est assez différent. Rarement un favori s’est-il détaché aussi nettement à l’approche d’un événement qui ne doit sa popularité naissante qu’à l’émergence de très grands rouleurs en Belgique : Campenaerts, van Aert et Evenepoel en l’occurrence.