Macron dans le grand bain du compromis pour éviter l’ingouvernabilité

Une poignée de jours après des élections législatives désastreuses qui l’ont vu perdre sa majorité absolue à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron est sorti de son silence ce mercredi soir. En huit minutes top chrono, le chef de l’Etat s’est adressé aux Français pour tirer un premier constat et dévoiler les grandes lignes de sa stratégie pour gouverner. Depuis deux jours, le président aura vu défiler les responsables des formations politiques dans son bureau pour tenter d’arracher une majorité à l’Assemblée. Le but : identifier une force politique stable capable de donner son accord pour le vote d’une série de textes. Les Républicains, tout indiqués dans le rôle, ont fermement décliné : ils resteront dans l’opposition. Un gouvernement d’union nationale n’est « pas justifié à ce jour », a confirmé Emmanuel Macron dans sa courte adresse télévisée depuis l’Elysée. Tout en appelant à trouver « une majorité plus claire et plus forte pour agir ».