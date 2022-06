Romelu Lukaku s’est assis sur son orgueil pour mieux rebondir

Dans sa polémique interview de l’entre-deux-fêtes à Sky Italia, Romelu Lukaku avait très peu parlé de football. Juste dans son introduction pour évoquer le chemin tactique que Thomas Tuchel et lui devaient accomplir pour se retrouver. Une réponse du tac au tac à son coach qui lui avait indirectement fait remarquer quelques jours plus tôt que « le football était un sport collectif qui ne saurait admettre que dix joueurs se mettent au service d’un seul. » Sur ces premiers mots du Diable rouge, on voyait clairement où il en voulait en venir : mettre la pression sur Tuchel, avec qui le courant ne passait pas, en faisant remarquer à Abramovich que son entraîneur était occupé à dilapider 115 millions €, à dévaloriser le plus gros transfert de l’histoire de Chelsea. Mais en déplaçant la suite et l’essentiel de la conversation sur l’aspect purement émotionnel, c’est carrément tout le club qu’il mettait sous pression. « L’Inter est dans mon cœur.