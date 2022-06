Vincent Kompany veut un joueur du Standard à Burnley

Rentré à Liège mardi alors qu’il n’est censé reprendre les entraînements avec le Standard que le 28 juin, après avoir été repris par la République Démocratique du Congo pour disputer au début du mois de juin des matches de qualification pour la CAN face au Gabon et au Soudan, Jackson Muleka continue à attiser les convoitises. Et pas qu’en Turquie, où il bénéficie d’une cote excellente après avoir fait flèche de tout bois durant quatre mois sous le maillot de Kasimpasa (12 buts et 5 assists en 14 matches de Süper Lig).