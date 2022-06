Brussels Airlines, Ryanair, EasyJet: le point sur les perturbations

Les pilotes et le personnel de la compagnie aérienne belge lancent un mouvement de grève ce jeudi, et ce jusqu’à samedi inclus. Seulement 40 % des vols pourront être assurés.

En raison de cette grève des pilotes et du personnel navigant, la compagnie ne pourra assurer qu’« environ 40 % du programme de vols initial », a-t-elle précisé. « Les annulations représentent environ 315 vols, dont 38 long-courriers, et touchent près de 40.000 passagers », a détaillé Brussels Airlines dans un communiqué.

Plus de 300 vols ont été annulés en raison du mouvement de grève prévu de jeudi à samedi inclus chez Brussels Airlines, ce qui va affecter près de 40.000 voyageurs, a annoncé la compagnie aérienne belge, filiale de Lufthansa.

Passagers avertis

« Les passagers concernés ont été avertis et se sont vus proposer une alternative. S’ils préfèrent ne pas voyager, on peut leur proposer un remboursement complet » du billet, a indiqué à l’AFP Maaike Andries, une porte-parole de la compagnie.

Les pilotes, hôtesses et stewards protestent contre un manque de personnel et une charge de travail jugée trop élevée, des revendications auxquelles doivent aussi faire face d’autres compagnies sur fond de reprise brutale du trafic aérien.

Colère aussi chez Ryanair

Ryanair commence à annuler des vols prévus ce week-end alors que les pilotes et le personnel de cabine basés en Belgique de la compagnie aérienne à bas coûts sont appelés à se croiser les bras du 24 au 26 juin, indique mercredi en fin d’après-midi Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE.

Sur base des informations que les syndicats ont pu récolter auprès de leurs affiliés, environ 80 vols, départs et arrivées combinés, devraient être annulés à l’aéroport de Charleroi vendredi 24 juin et samedi 25 juin. Du côté de Brussels Airport, une dizaine de vols par jour sont concernés par les annulations.

Aucune information n’était encore disponible pour le dimanche 26 juin.

Selon une porte-parole de Brussels Airport, 45 vols au départ et 45 vols à l’arrivée sont prévus pour l’aéroport de Zaventem sur l’ensemble des trois jours de grève, soit quinze par jour.

Les pilotes et le personnel de cabine de Ryanair feront grève du 24 au 26 juin pour réclamer le respect du droit du travail belge avec la garantie d’un salaire minimum pour tous. Des membres du personnel de la compagnie irlandaise basés dans d’autres pays européens feront également grève, en Espagne (du 24 juin au 2 juillet), au Portugal (24 au 26 juin), en France (25 et 26 juin) et en Italie (25 juin).