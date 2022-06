Will Still réagit après l’annonce de son départ du Standard: «Ce n’est pas un au revoir…»

Will Still ne sera pas l’entraîneur principal de l’équipe des U23 du Standard. L’ancien T2 du Stade de Reims, revenu en octobre 2021 à Sclessin pour être le T2 de Luka Elsner, a décidé de quitter le Standard, trouvant le projet trop flou et estimant que l’équipe B du Standard ne pourrait jouer que le bas de tableau en Division 1B (Challenger Pro League). Les deux parties ont mis mercredi un terme à leur collaboration.

C’est sur ses réseaux sociaux que le principal intéressé a réagi. À sa manière… « Un autre chapitre terminé, une autre page tournée, quelques histoires à raconter et tellement de récits appris. Merci au club, aux joueurs, au staff, aux supporters et à chacun qui fait partie de cet incroyable club. Ce n’est pas un au revoir, juste un ‘à bientôt’. J’ai vu jouer le Standard », a-t-il rédigé en anglais sur Twitter.