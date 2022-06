Bruxelles: voici comment le boulevard Adolphe Max va être réaménagé

La Région bruxelloise a délivré le permis en vue du réaménagement complet du boulevard Adolphe Max et des rues environnantes pour y constituer «un ensemble attrayant avec le piétonnier du centre-ville», ont annoncé mercredi les autorités régionales et de la Ville de Bruxelles. Le trafic automobile y sera sensiblement limité.

La création du piétonnier entre la place Fontainas et la place De Brouckère a servi de catalyseur à de nombreux autres projets de rénovation dans le centre de Bruxelles (e.a. aménagement de pistes cyclables le long de la Petite Ceinture, réaménagement des rues du Marché au Charbon et Jardin des Olives, de la rue Sainte-Catherine et de ses environs, de l’avenue de Stalingrad, lorsque les travaux du métro 3 y seront terminés). De nombreux bâtiments ont également été ou sont en train d’être rénovés: la Bourse, la Multitower sur la place De Brouckère et le Théâtre des Variété.