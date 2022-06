Classement Fifa: la Belgique reste deuxième mais n’aurait que 7,9% de chances de remporter la Coupe du monde

Les Diables rouges ont conservé la 2e place dans le classement mondial des nations de football que la FIFA a publié jeudi. Malgré leur défaite contre les Pays-Bas (1-4), leur partage au pays de Galles (1-1), et grâce à leurs deux victoires face à la Pologne (6-1 et 0-1) en Ligue des Nations, les hommes de Roberto Martinez ont conservé 1821 points (contre 1827 fin mars dans le précédent classement).

Le favori du Mondial, c’est la France

Les trois (premiers) adversaires de la Belgique en Coupe du monde connaissent des sorts divers. Le Canada, 43e, est en recul (-5) alors que le Maroc, 22e, (+2) et la Croatie, 15e, (+1) gagnent du galon. La Belgique partira donc favorite face à ces nations au Qatar. Mais d’après la plateforme ‘The Analyst’, elle n’a que 7,9 % de chances de remporter le Mondial.

Il est important de préciser comment cette statistique a été calculée. En fait, ‘The Analyst’ se basent sur différents facteurs à l’instar de la qualité de l’équipe, ses résultats récents, la difficulté des groupes et les possibles tirages au sort de chaque nation pour aller jusqu’au sacre suprême. Bref, un calcul aléatoire…qui donne la France favorite à 17,93 %. Suivent le Brésil (15,73 %), l’Espagne (11,53 %) et l’Angleterre (8,03 %).

L’Argentine remonte au classement FIFA

Bénéficiaire du nouveau classement, l’Argentine progresse d’une place et complète le top 3 (1770) du classement mondial des nations de football. Messi et ses équipiers dépassent la France, désormais quatrième (-1) après un début de campagne catastrophique en Ligue des Nations (deux partages et deux défaites) où elle est d’ores et déjà éliminée. Les Bleus comptent 1764 points.