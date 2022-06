Coronavirus: un tiers des patients hospitalisés présentent des malformations cardiaques au bout d’un an

La recherche de la cardiologue Maria Luiza Luchian (UZ Brussel) a montré qu’un dépistage approfondi des patients hospitalisés pour cause de covid permet une meilleure évaluation du risque à long terme de maladies cardiovasculaires. Un tiers des patients covid hospitalisés développent même une lésion cardiaque après un an.

Pendant la première vague de coronavirus, le Dr Luchian a suivi 310 patients fort infectés, avec des contrôles supplémentaires six et douze mois après leur sortie de l’UZ Brussel. Elle a également évalué la présence de la protéine troponine cardiaque et de calcium dans les artères coronaires des patients covid afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent servir à prédire les maladies cardiaques et la mortalité.