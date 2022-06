«Il faut se lever tôt – dans tous les sens du terme – pour expliquer le français»

Face à l’infinité de questions posées par la langue française, Michel Francard a adopté une position (très) ouverte, qui a parfois déstabilisé les lecteurs du « Soir ». Le dialogue a pourtant toujours été instructif des deux côtés. Une véritable communauté de fans et de quelques irréductibles s’est créée au fil de ses chroniques.

Michel Francard termine ce samedi un véritable marathon, entamé en janvier 2016. Plus de 300 chroniques hebdomadaires consacrées à la très complexe langue française, à ses règles, ses pièges et parfois ses non-sens. Des centaines d’heures de recherche pour nourrir ses textes. Et des soirées entières à répondre à ses lecteurs passionnés. Le linguiste passe aujourd’hui la ligne d’arrivée, heureux de l’exploit accompli. Il fait le bilan, avec Anne Catherine Simon qui lui succédera dès la rentrée prochaine.

Pourquoi arrêter ? Vous êtes fatigué ?