Le basilic, petite feuille délicate au parfum intense

Dans la région de Gênes, en Italie, on se plaît à penser qu’un bon basilic est un basilic qui voit la mer. Sur les hauteurs de la capitale de la Ligurie, des serres sont entièrement dédiées à la culture de cet or vert. A l’intérieur, des cueilleurs perpétuent, tels des funambules, la méthode de récolte traditionnelle du basilic. A genoux, assis, ou couchés sur des traverses de bois qui surplombent les tapis de feuilles vertes, ils récoltent cet aromate délicatement, à la main, pour former de petits bouquets que de nombreuses familles italiennes s’empresseront bientôt de transformer en un onctueux pesto à la Genovese. Loin des semis compacts génois, le basilic se taille aussi une place de choix dans nos potagers, ou même en pot à la maison. Cette plante aromatique emblématique de la gastronomie asiatique et méditerranéenne a besoin de chaleur pour se développer. En Belgique, pas question donc de l’enraciner en pleine terre avant la fin des dernières gelées.