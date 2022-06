Le pouvoir de la langue: et si on allait quand même «au coiffeur»?

L’évolution, c’est la force motrice de la langue ?

Michel Francard : Quels que soient les efforts de différents lobbies, il est impossible d’endiguer le mouvement d’une langue qui dit le monde dans lequel on vit et le dit avec des mots nouveaux, des tournures nouvelles. Ces changements ne sont ni des appauvrissements ni des substitutions inutiles, mais des adaptations de la langue à des manières de vivre et à des manières de penser.