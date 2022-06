Fusillades à Molenbeek: la ministre de l’Intérieur s’engage «à tout faire pour renforcer les effectifs policiers»

À lire aussi Fusillade à Molenbeek: plusieurs perquisitions et arrestations ce jeudi

Catherine Moureaux s’est montrée plutôt satisfaite du climat de la réunion : « je pense que la ministre perçoit l’urgence de la situation », a-t-elle commenté. La bourgmestre était venue avec trois demandes : l’arrivée immédiate de 20 policiers supplémentaires, un engagement sur la pérennité du plan canal (ndlr : qui prévoit la mise à disposition de policiers supplémentaires sur une zone bien plus vaste que Molenbeek) tant qu’il n’y a pas de mesure plus structurelle pour améliorer l’encadrement policier à Bruxelles ; et la prise en compte de Bruxelles dans le top des priorités, dans le contexte de l’affectation des 60 millions de moyens budgétaires fédéraux supplémentaires à la sécurité.

L’objectif d’une coordination à différents niveaux de pouvoir

« Nous avons pu échanger sans langue de bois. Le problème dépasse le cadre de la commune, de la Région et du pays », a commenté la bourgmestre.

« Nous avons déjà mis plus de moyens policiers à disposition depuis le début de la législature. S’il y en a d’autres, il y en aura à Molenbeek également » a embrayé la ministre de l’Intérieur.