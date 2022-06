Wout van Aert ne défendra pas son titre de champion de Belgique: sa première réaction

Si l’absence de Wout van Aert dans la course contre-la-montre des championnats de Belgique de cyclisme jeudi à Gavere était prévue, celle dans la course en ligne dimanche à Middelkerke ne l’était pas. Le tenant du titre a annoncé jeudi, via le compte Twitter de son équipe Jumbo-Visma, qu’il préfère déclarer forfait. Le week-end dernier lors d’un entraînement en montagne à Tignes, il a heurté son genou avec son guidon, ce qui a provoqué depuis une « irritation mineure ». Elle est à l’origine de cette décision.

« Je trouve que c’est vraiment dommage que je ne puisse pas défendre mon maillot. Je ne renoncerai jamais juste comme ça à un championnat de Belgique. Je pense aussi que c’est dommage de manquer le contre-la-montre parce que, simplement, il ne rentrait pas dans le planning. Mais si je ne veux pas mettre en péril le Tour, c’est la décision la plus raisonnable », précise le champion de Belgique 2021, sur le site internet de son équipe.