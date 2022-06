Pourquoi la tension sociale monte chez bpost

La concertation sociale est suspendue jusqu’au 5 juillet. Les syndicats soupçonnent l’entreprise de préparer un plan de restructuration et de vouloir ouvrir grand les portes aux indépendants.

La situation sociale est à nouveau très tendue chez bpost. Ce jeudi matin, les organisations syndicales en front commun ont boycotté la réunion mensuelle avec le CEO, Dirk Tirez, et ont indiqué, lors de la commission paritaire programmée dans la foulée, que la confiance envers ce dernier était « plus qu’affaiblie ». Toute concertation sociale est mise à l’arrêt jusqu’au 5 juillet, date à laquelle est prévu un comité stratégique. « Si on n’a pas de réponses claires à nos questions à ce moment-là, des actions sont à prévoir », prévient déjà Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste.