Poutine appelle le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud à s’unir contre les Occidentaux

Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à coopérer face aux actions qu’il qualifie d’« égoïstes » des pays occidentaux. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Moscou est la cible de sanctions économiques sans précédent.

« Ce n’est qu’en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l’on peut chercher des issues de la situation de crise frappant l’économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays », a déclaré M. Poutine, lors de l’ouverture du sommet virtuel des Brics.