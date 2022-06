Le Cercle de Bruges dévoile son nouveau look mais ce dernier ne fait pas l’unanimité: «C’est honteux»

Le Cercle de Bruges a dévoilé jeudi sa vision d’avenir et son nouveau look. « Fondé en 1899 sous le nom de Cercle Sportif Brugeois, il est ‘l’équipe de la ville’ depuis 123 ans. Et le plan est de le rester pendant très longtemps », a expliqué le club de Jupiler Pro League. « Il est donc temps d’écrire un nouveau chapitre : un relookage et une nouvelle version de la philosophie du club. »

Le Cercle considère le look rénové comme « la fondation parfaite » pour l’avenir, et souhaite ainsi rester plus que jamais « la famille du football en Belgique ». Après une année de réflexion, de création et de peaufinage, le club a présenté jeudi sa philosophie sportive, sa stratégie et sa nouvelle image de marque.