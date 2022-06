Anastasiya Kuzyk: «Nous avons besoin d’une échappatoire»

Son métier, c’est faire du théâtre, elle est directrice du Théâtre Taras Shevchenko de Tchernihiv. Mais, depuis plusieurs mois, Anastasiya Kuzyka une autre conception des planches, désormais bien utiles non pas pour soutenir le corps des comédiens mais pour calfeutrer les fenêtres en cas d’attaques. Aux premiers jours de l’invasion à grande échelle des Russes, la jeune femme raconte comment il a fallu élaborer une « feuille de route », détecter et répertorier les endroits les plus sûrs, à l’intérieur et à l’extérieur du théâtre, pour se protéger des bombes. La ville fut ensuite assiégée pendant un mois. « Lorsqu’un missile a explosé à côté de notre immeuble, j’ai compris que je ne pouvais plus rester là sans rien faire », raconte-t-elle à Yulia Ostrohliad dans le cadre du projet BOЛЯ/The free will.