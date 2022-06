Oleksandr Knyha: «Ne surtout pas servir la propagande russe»

Quand la guerre a éclaté, Oleksandr Knyha est allé faire des réserves de nourriture, en a rempli sa voiture et s’est rendu au théâtre de Kherson pour ouvrir un abri anti-bombes et donner des instructions à l’équipe. Le premier mois, jusqu’à 75 personnes – des acteurs et leur famille mais aussi des personnes rescapées des zones bombardées – vivaient dans cet abri. « Mais après le bombardement du Théâtre de Mariupol, dont l’architecture est identique, les gens ont pris peur et sont partis », se rémémore-t-il.