Andriy Prykhodko: «Le théâtre aide les gens à résister à la terreur»

Andriy Prykhodko est directeur du National Drama Theatre à Kiev et du théâtre Les Kurbas à Lviv.

Dès les premiers jours de l’invasion russe en Ukraine, le théâtre Les Kurbas s’est transformé en centre d’aide humanitaire de fortune où toute personne déplacée pouvait trouver un abri mais aussi du soutien médical, psychologique et juridique. Sans hésitation, les comédiens du théâtre s’y sont immédiatement portés volontaires. Une question de « devoir » pour le directeur des lieux, Andriy Prykhodko : « Je repense aux événements de 2013-2014 (la révolution de Maïdan qui a conduit à la destitution du président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovytch, NDLR), se souvient-il. Les acteurs se demandaient alors : “Où devons-nous aller maintenant ? Sur Maïdan à nous battre pour nos droits et notre dignité ? Ou sur scène à faire notre travail d’acteur ?” Je leur ai dit les deux. Dans la rue en tant que citoyen et sur scène en tant qu’artiste. C’est une double charge, mais je suis convaincu que c’est ce qu’il faut faire. »