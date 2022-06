Russie: Margarita Simonian, la tsarine de la propagande poutinienne

Jusqu’à présent, l’Ukraine et le reste du monde voyaient en elle la « voix du Kremlin ». Dorénavant, la rédactrice en chef de la chaîne de télévision Russia Today est en plus considérée comme une « criminelle de guerre qui a du sang sur les mains ».

Ses téléspectateurs, lecteurs et collègues les plus dévoués l’appellent généralement Margo. Depuis longtemps, l’Ukraine et le reste du monde voient en elle la « tsarine de la propagande », la « voix du Kremlin » ou la « fonctionnaire du régime ». Dorénavant, elle est en plus considérée comme une « criminelle de guerre qui a du sang sur les mains ». Eclairés par les enquêtes de la Fondation de lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny, les membres de l’opposition russe la traitent souvent de « voleuse ». Mais aussi de « bouffeuse de castors », quolibet dont elle a été affublée après avoir mis en ligne la recette de la « tête de castor aux oignons » qui, paraît-il, est l’un de ses plats préférés.