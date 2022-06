Allemagne: meurtre d’une jeune fille de 15 ans, deux suspects de 13 et 14 ans arrêtés

Une certaine « inimitié » entre les suspects et la victime

Les deux principaux suspects, deux jeunes garçons, de 13 et 14 ans avaient été interrogés par la police. Ils fréquentaient la même école que la victime et le parquet confirme une relation d’« inimitié » avec cette dernière. Ils n’ont cependant pas fourni plus d’informations et les circonstances du meurtre restent encore floues.