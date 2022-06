Ukraine: «Le théâtre est une nécessité si nous voulons rester humains»

Exilée en Belgique et soutenue par le Théâtre national à Bruxelles, Yulia Ostrohliad recense la réalité des artistes ukrainiens. Performé dans des abris anti-bombes ou joué dans les rangs de l’armée, le théâtre s’avère vital : « C’est ce qui nous ramène à la vie ! »

Le 23 février dernier, Serhii Dorofieiev, directeur du Théâtre de Louhansk, assistait à la répétition d’un nouveau spectacle. Prévue le 4 mars, la première n’a jamais eu lieu et le théâtre est devenu la scène d’une autre tragédie, bien réelle celle-là. Plus tard, après un énième bombardement sur le quartier de son théâtre, l’artiste verra une photo qui lui fait froid dans le dos : on y devine le corps d’un homme sans vie, recouvert par une des affiches du spectacle. Aujourd’hui, au lieu de pratiquer l’art, nombre d’artistes manient les armes. Pourtant dénués d’expérience militaire, directeurs d’institution ou acteurs sont partis sur le front.

Quant à ceux et celles qui sont restés, ils ont investi les sous-sols des théâtres pour transformer les quais de déchargement des décors en abris anti-bombes. Ici, on a improvisé une cuisine industrielle où préparer des repas à livrer aux soldats.