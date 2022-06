Un ancien de Liverpool en D1A? Andy Carroll passerait des tests au Club de Bruges

Le Club de Bruges cherche à renforcer son secteur offensif en vue de la nouvelle saison. Sur sa liste de potentielles recrues se trouve un ancien joueur de Liverpool et ex-international anglais : Andy Carroll.

La décision du Club de Bruges de recruter Carroll, qui était à Liverpool entre 2011 et 2013, dépendra des résultats des tests aussi bien sur le plan physique et technique, que médical et mental.