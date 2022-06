Dans LéNA cette semaine: Victoria Alonso, la femme la plus puissante de Hollywood

L’Argentine Victoria Alonso, 56 ans, est présidente de la production physique, de la postproduction, des effets visuels et de l’animation des studios Marvel. « Pendant trop longtemps, j’ai été la seule femme dans mon métier, et je n’ai aucun intérêt à le rester », témoigne-t-elle. Formée auprès de James Cameron ou Tim Burton, elle rechigne à parler du parcours de vie qui l’a menée à son poste actuel : « Je ne me retourne jamais sur le passé. C’est derrière moi. Je regarde toujours devant. »

Victoria Alonso est mariée à l’actrice Imelda Corcoran, et leur fille sera mentionnée à plusieurs reprises pendant cet entretien, qui a lieu juste après l’annonce de l’interdiction de la sortie de Buzz l’Eclair dans 15 pays, en raison du baiser qu’y échangent une astronaute et sa petite amie. « C’est important que les gens puissent exprimer ce qui est la réalité de notre culture », nous confie-t-elle. « Tout le monde a le droit de vivre comme il l’entend, et a donc le droit de ne pas diffuser le film dans son pays. Le baiser de Buzz l’Eclair est une représentation de la famille moderne, et nous continuerons de le montrer. J’espère que le monde l’accepte. »