Picasso, Matisse, Kandinsky, Hirst, Richter, Francis…

Chez Piasa, comme ailleurs, on peut se contenter d’un petit plaisir, d’un dessin à s’offrir ou à offrir, d’un livre illustré à acquérir. C’est possible. Il y a des dessins de Pol Bury estimés à 200 à 300 euros, une eau-forte de Valerio Adami au même prix, une sérigraphie de Rauschenberg à 400-600, un livre d’Ed Ruscha à 300-500, du Kate Sheperd à 400-600, du Pistoletto au même prix, une litho de Kandinski à 500-700, un livre illustré par Topor à 300-500, un Montherlant illustré par Van Dongen à 600-800, etc.