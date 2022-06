Tintin et Foufou partent en vacances

Grosse journée ce dimanche 26 juin pour les amateurs et amatrices d’art, d’antiquités et de bande dessinée.

D’un côté, la bruxelloise Millon qui prépare sa vente de bande dessinée du dimanche 26 juin, gorgée d’objets et albums de collection, plaques émaillées, figurines, sérigraphies et posters, recueils, documents, périodiques, une planche majeure d’Alix (Les Légions perdues) publiée dans le journal Tintin du 19 mars 1963, des albums de Franquin et d’Hergé… Dont un Crabe aux pinces d’or, édition originale couleur de 1944, proche de l’état neuf.