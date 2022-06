L’Union Saint-Gilloise se renforce avec le défenseur anglais Ross Sykes (vidéo)

Après Arnaud Dony, Viktor Boone et Dennis Eckert, l’Union tient une quatrième recrue.

Le défenseur central anglais, Ross Sykes, a signé un contrat de quatre ans, plus un en option, avec le club de la Butte. Le grand (1m96) joueur de 23 ans débarque d’Accrington Stanley, club de League One (D3 anglaise) avec lequel il aura joué un total de 131 rencontres pour 10 buts et 7 assists.

Au niveau de son arrière-garde, l’USG semble déjà bien armée puisque trois de ses quatre nouvelles recrues sont des défenseurs. Seul Eckert est, pour l’heure, venu renforcer le secteur offensif. Ross Sykes était présent au premier entraînement de l’Union ce jeudi.