Météo: le numéro 1722 activé en prévision des orages

Ce jeudi soir et durant la nuit, une onde pluvio-orageuse active touchera l’est, le nord et une partie du centre du pays. Le numéro 1722 est donc activé en prévision.

Le numéro 1722 destiné aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé par le SPF Intérieur en raison de l’alerte jaune aux orages émise par l’Institut royal météorologique (IRM), indique jeudi le SPF dans un communiqué. L’avertissement de l’IRM entre en vigueur ce jeudi à 18h00 et court jusqu’à samedi 00h00.

Une onde pluvio-orageuse active touchera jeudi soir et la nuit suivante l’est, le nord et une partie du centre du pays. Elle sera à l’origine de précipitations parfois intenses avec des cumuls pouvant, par endroits, dépasser 10 litres/m2 en une heure et/ou 20 litres/m2 en six heures.