Brad Pitt arrêtera le cinéma très prochainement: «Ma carrière touche à sa fin»

Agé de 58 ans, l’acteur ne pense pas continuer plus de trois ou six mois.

Brad Pitt a fait une annonce importante dans une interview au magazine GQ, rapportée par La Dernière Heure. Alors que la suite de sa carrière se résume actuellement à un unique film (de Jon Watts, avec notamment George Clooney), l’acteur a annoncé qu’il « considère que (sa) carrière touche à sa fin ». Il pense être actuellement dans son « dernier semestre ou trimestre » en tant qu’acteur.

Détenteur de deux Oscars (comme producteur en 2014, avec « 12 Years a Slave » et meilleur acteur en 2020 pour « Once Upon a Time in Hollywood »), il est apparu dans 83 films, dont de nombreux blockbusters.