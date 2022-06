Au «national» d’athlétisme, le retour en grâce du 400 m

Depuis l’avènement des jumeaux Borlée, en 2008, le 400 m a souvent été « le » numéro phare des championnats de Belgique, parfois même dès les séries. Il n’en sera pas autrement pour cette édition 2022 du « national », à Gentbrugge, même si Dylan Borlée, le deuxième Belge le plus rapide cette saison, a opté pour le demi-tour de piste.

La raison principale ? Le retour en forme de Kevin et Jonathan Borlée, qui s’est matérialisé, le 14 juin, à Berne, par la victoire du premier dans la course « A » en 45.12, un chrono qu’il n’avait plus aligné depuis 2018, et celle du second en avant-programme en 46.00, lui qui n’avait plus couru un 400 m individuel depuis août 2019.