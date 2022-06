Entre la Russie et l’Ouest, la menace d’un second front plane sur Kaliningrad

Kaliningrad ou la hantise du second front entre la Russie et l’Ouest : Emmanuel Kant s’en retournerait dans sa tombe. Enterré au pied de la cathédrale de sa ville natale, Königsberg la Prussienne devenue Kaliningrad la Russe, le philosophe et ses pensées semblent bien loin de la montée des tensions qui, cette semaine, a saisi l’enclave russe en pleine Union européenne. Sur les bords de la mer Baltique, à mi-distance entre Moscou et Bruxelles, s'observent à quelques mètres l'une de l'autre Maison des Soviets et cathédrale gothique. D'un côté, la grandeur des projets architecturaux de l'ex-URSS. De l'autre, la majesté des vestiges de l'histoire allemande où, jusque-là tranquillement, reposaient corps et philosophie de Kant.

« Tout est dit dans ce vis-à-vis architectural : nos deux cultures et nos espérances…de paix ! », résume Irina, mère de famille rencontrée au cœur de Kaliningrad.