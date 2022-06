Tout le monde a peur de la 1204e joueuse mondiale!

C’est ce vendredi matin (10h à Londres) que ce Wimbledon 2022 prendra vraiment forme avec le traditionnel tirage au sort.

Pas de Russe, ni de Bélarusse parmi les 256 noms (128 messieurs et 128 dames) à placer dans les tableaux respectifs, pour les raisons que l’on connaît. Ce qui a un impact évidemment direct du côté masculin puisque le tournoi se jouera sans le nº1 mondial Daniil Medvedev, et même sans le nº2, Sascha Zverev, mais ici parce que l’Allemand s’est tordu la cheville à Roland-Garros. Et donc, presque comme au bon vieux temps, on retrouve Novak Djokovic tout en haut du tableau et Rafael Nadal, tout en bas, ce qui veut dire qu’ils ne pourront pas s’affronter avant une finale éventuelle, alors que tout le monde a encore en mémoire leur duel de la nuit, dès les quarts de finale, à Roland-Garros.