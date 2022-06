Remco Evenepoel, champion de Belgique du chrono: «Un premier titre, c’est toujours important» (vidéo)

Déjà champion d’Europe et à deux reprises sur le podium des Mondiaux de la discipline, Remco Evenepoel a décroché son premier titre de champion de Belgique du contre-la-montre. « Je ne peux qu’être content », a déclaré le Belge de 22 ans, qui a écrasé la concurrence mercredi à Gavere.

« Un premier titre, c’est toujours important. Il faut acquérir de l’expérience sur un vélo de chrono et travailler très fort sur un tel vélo n’est pas toujours agréable. Cela faisait quelques années que je visais ce titre et j’ai déjà été proche à plusieurs reprises », a analysé Evenepoel, 3e en 2019 et 2e en 2021. « Le parcours était assez court mais difficile. Il a fallu être concentré. »