L’observatoire des sectes a commis une faute à l’encontre des Témoins de Jéhovah

En 2018, plusieurs organes de presse avaient consacré des articles affirmant que les Témoins de Jéhovah taisaient des abus sexuels sur mineurs commis au sein de leur propre communauté. Ces articles étaient basés sur un rapport du Ciaosn, le centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles. Remontée contre le centre qu’elle accuse d’avoir porté atteinte à la réputation des Témoins de Jéhovah, l’organisation religieuse a saisi la justice. Dans un jugement le tribunal de Première instance de Bruxelles vient de lui donner raison. Il déclare que « le Ciaosn a commis une faute en rédigeant et en diffusant le rapport intitulé “Signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l’organisation des Témoins de Jéhovah” et la recommandation “concernant la transparence au sein de groupes religieux et philosophiques et la protection des mineurs contre les abus sexuels en particulier” ». Le jugement condamne aussi l’état belge à publier le jugement sur la page d’accueil du site internet du Ciaosn durant six mois. Aucun dédommagement n’est accordé à l’organisation car aucun dommage n’a pu être prouvé.