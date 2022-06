Le SC Charleroi renforce son staff médical

Outre la venue d’un nouvel analyste vidéo et de Rudi Cossey dans le staff sportif, le Sporting de Charleroi a aussi recruté Benjamin Tubiermont, par ailleurs kiné de l’équipe nationale U21.

Une semaine après la reprise des entraînements, la tendance est en effet celle-là. Sans remettre en question le travail de Samba Diawara auprès d’Edward Still, Rudi Cossey a déjà pris une place très importante au sein du staff sambrien et le montre, séance après séance, en parlant énormément avec les joueurs, tout en n’hésitant pas à les replacer si nécessaire.

En fin de saison dernière, Edward Still avait déclaré en substance que, peu importent les départs à attendre dans les différents staffs, sportif ou médical, à l’inter-saison, « Charleroi en sortirait plus fort ».

Outre le staff sportif, la cellule médicale a, elle aussi, été modifiée cet été. Initialement sur le départ, Tristan Blyckaerts est finalement revenu sur sa démission, et la direction ainsi qu’Edward Still ont accepté ce revirement de situation. Il poursuivra bel et bien l’aventure zébrée cette saison. Ce ne sera, par contre, pas le cas de Fabien Gabellini, qui a préféré quitter son poste au Mambourg.

En quête d’une pointure pour renforcer son équipe de kinés, le matricule 22 a jeté son dévolu sur Benjamin Tubiermont. Ce dernier œuvre également avec les U21 belges, un travail qu’il poursuivra d’ailleurs en parallèle à son poste au Sporting puisque les besoins de l’équipe nationale sont ponctuels.