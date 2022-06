Bruxelles: au moins 23 fusillades depuis le début de l’année scolaire

Depuis début septembre 2021, on dénombre 23 fusillades dans la Région bruxelloise. A l’heure d’écrire ces lignes, le parquet de Bruxelles n’était pas en mesure de nous confirmer ce décompte. Etant donné que le calcul se base uniquement sur les incidents rapportés par les différents titres de presse et confirmés par le parquet, le nombre total auquel nous arrivons est très certainement sous-estimé. En termes de bilan humain, on déplore un mort, des blessés graves, des blessés aux jambes, au postérieur ou encore à la main… La majorité des fusillades ressemble surtout à des mises en garde et, sauf exception, tous ces incidents trouveraient leur origine dans le contexte des stupéfiants.