Les Anderlechtois découvrent la méthode «Mazzù»

Casquette vissée sur la tête et chronomètre autour du cou, Felice Mazzù observe ses nouvelles ouailles anderlechtoises sur une pelouse du centre d’entraînement de Neerpede. Depuis lundi, celui qui a pris la succession de Vincent Kompany s’est lancé corps et âme dans son nouveau défi : permettre au RSCA de glaner un premier trophée qui lui échappe depuis l’été 2017 et la Supercoupe sous René Weiler. Une mission d’envergure pour celui qui a connu ses heures de gloires du côté de Charleroi et plus récemment de l’Union Saint-Gilloise. Une tâche dont les racines se forment dès les premiers jours de la préparation estivale des clubs. Depuis lundi, Anderlecht a lancé sa saison 2022-23. Et ce, même si le groupe n’est pas encore au complet.