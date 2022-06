Ukraine: l’ambassade de Belgique va enfin rouvrir

« La réouverture de notre ambassade permettra des contacts plus étroits avec les autorités ukrainiennes, notamment dans le contexte de la situation sécuritaire et de la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’UE. C’est un signal important de résilience et de soutien aux Ukrainiens, mais ce retour est également important en vue de la reconstruction pour laquelle les entreprises belges ont un rôle certain à jouer », précise-t-on du côté du cabinet du Premier ministre.