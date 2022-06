Le Standard s’impose 1-4 en amical contre Manage (vidéos)

Privé d’Arnaud Bodart, ménagé par mesure de prudence après avoir ressenti une raideur à l’ischio, et de Merveille Bokadi, victime d’une gêne au niveau du pubis, le Standard a entamé jeudi en début de soirée sa série de matches amicaux par un succès face à Manage (D3 amateurs). En alignant comme c’était prévu deux équipes, une par mi-temps, pour permettre à Ronny Deila, pour sa première sur (ou plutôt devant) le banc liégeois, de voir un maximum de joueurs à l’œuvre. Si le Standard, au départ d’un schéma en 4-1-4-1 (avec un vrai numéro 6, Van Damme puis Vankerkhoven, et une pointe offensive, Emond puis Avenatti), a été rapidement été mené, sur un coup de coin repris de la tête par Scohy, c’est Renaud Emond qui aura inscrit, quatre minutes plus tard, le premier but liégeois de la saison, sur une action initiée par Raskin et un assist de Boljevic.

Par la suite, l’équipe liégeoise a eu plusieurs fois l’occasion de faire mouche, grâce à trois beaux envois de Cafaro notamment, une reprise de la tête de Dussenne juste au-dessus de but de Vanhecke et un raté d’Emond. C’est avec une formation rajeunie que le Standard allait faire la différence, lorsqu’après de belles posibilités pour Vankerkhoven, Nekadio et Avenatti, le premier cité trompait Resinelli d’un envoi bien placé. Le Standard pouvait alors dérouler, ce dont Dragus, idéalement servi par Avenatti, profitait pour porter les chiffres à 1-3, avant que le jeune El Fanis ne fasse 1-4 en fin de match, lequel aura surtout consisté, pour les Rouches, en un bon galop d’entraînement, après huit jours d’un travail intensif, qui aura fatigué certains organismes.