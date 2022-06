Pourquoi ne pas dire la vérité, Wout?

La menace d’une recrudescence du covid mesurée avec fracas au Tour de Suisse a non seulement contribué à resserrer la vis (retour du masque dans les zones protocolaires et auprès des bus) mais elle semble terroriser certains acteurs du futur Tour de France. L’absence de Wout van Aert aux championnats de Belgique à Middelkerke, où il ne reconduira donc pas son titre, était aussi prévisible qu’un éclair un jour d’orage. Calfeutré dans sa retraite de Tignes avec son complice Roglic, lui-même absent des championnats de Slovénie (tout comme son compatriote Pogacar, Pinot et Bardet en France, Schachmann en Allemagne…), le Belge ne prendra donc pas le risque de se choper le Covid entre six crevettes et trois moules en bord de plage, sans doute bondée, dimanche.