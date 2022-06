Enseignement supérieur: deux tiers des étudiants dans le besoin ne reçoivent pas d’aide

A l’Université libre de Bruxelles, près d’un étudiant sur trois perçoit une aide du service social étudiant. Et en Belgique, le nombre d’étudiants dépendant d’un CPAS a presque triplé en 15 ans : il est passé de 8.913 en janvier 2007 à 25.507 en décembre 2021. Pourtant, certains bénéficiaires potentiels ne reçoivent pas d’aides du CPAS. Or, ce service constitue le dernier palier d’aide sociale en Belgique. Interpellés par cette situation, des étudiants en dernière année de droit et leurs professeurs ont travaillé sur la rédaction d’un guide (1) dans le cadre d’une Street Law Clinic (lire ci-dessous) organisée par l’ULB avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce livre – bientôt décliné en ligne – s’adresse aux étudiants en situation de précarité ainsi qu’aux institutions et associations compétentes.