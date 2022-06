Espace: un phénomène très rare est observable ce soir

Cela vaudra la peine de se réveiller tôt cette nuit, car un phénomène très rare va se produire dans le ciel. Demain matin, avant l’aube, cinq planètes de notre système solaire pourront être observées à l’œil nu dans le ciel. C’est ce qu’a rapporté Het Laatste Nieuws. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne pourront être observés à l’œil nu. Cet alignement des planètes est visible depuis le début du mois de juin, mais il sera particulièrement observable cette nuit. Avec un télescope, il sera également possible de voir Neptune et Uranus.

Pour être dans les meilleures conditions pour observer ce phénomène rare, il vaut mieux lever la tête avant le lever du soleil, soit avant 5h24. Les planètes pourront être observées dans le ciel du nord-est au sud-est. La Lune sera entre Vénus et Mars. Mars sera particulièrement difficile à distinguer, car proche de la ligne d’horizon.