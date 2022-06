Championnat de Belgique de cyclisme: Remco Evenepoel est prêt pour dimanche

La magie d’un championnat national, c’est cette foule métissée de clubs de supporters qui sillonnent les routes et les parcs à buvettes, dans un mélange de sons et d’images de la bonne vieille kermesse. À Gavere, il y avait même le marchand de glaces avec son triporteur. Il ne manquait que les prix en francs belges et l’ardoisier posant devant les pronostics.