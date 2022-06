Le port d’armes autorisé à New York sur injonction de la Cour suprême

Ils n’étaient plus que sept. Sept Etats fédérés sur cinquante à interdire le port d’armes en public, plus connu sous le terme de concealed carry (port dissimulé) : New York, Maryland, Massachusetts, Californie, New Jersey, Hawaii et Rhode Island. Ils devront bientôt y renoncer : la Cour suprême à forte majorité conservatrice a abrogé par 6 voix contre 3 la loi restrictive de l’État de New York qui datait de 1913, la qualifiant de contraire au second amendement de la Constitution. Jusqu’ici, dans l’Empire State, seules les personnes justifiant une « cause valable » étaient autorisées par le shérif de leur ville à emporter une arme à la ceinture, dûment abritée des regards. La National Rifle Association (NRA), le puissant lobby des armes aux 5,5 millions d’abonnés, a clamé sa joie sur Twitter : « Nous avons gagné à la Cour suprême ! »