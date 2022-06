Axel Witsel à l’Atlético, l’ultime contre-pied

Les « Colchoneros » n’attendent plus que la signature du Diable rouge pour annoncer officiellement son contrat d’une saison au Wanda Metropolitano. Ce choix d’aller en Liga est une surprise dont Axel Witsel est en quelque sorte coutumier dans son parcours professionnel.

Dans un premier temps pressenti à Marseille (piste que le joueur avait lui-même confirmée), Axel Witsel s’apprête à marcher dans les pas de Thibaut Courtois, Toby Alderweireld et Yannick Carrasco, qui l’ont précédé dans les couloirs du voisin du Real Madrid. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, tous les feux sont au vert pour un contrat d’un an en bas duquel il manque juste la signature. Au crépuscule de sa carrière, choisir de se convertir au « cholismo » (Simeone avait ciblé Axel Witsel dès 2014 après une double confrontation entre le Zenit et l’Atlético en Ligue des champions), synonyme de football musclé, a de quoi étonner mais rebondir là où ne l’attend pas est un peu le fil rouge de la carrière du Soulier d’Or 2008.