Orages, grêle, rafales… voici les prévisions météo pour la fin de la semaine Des premières averses orageuses sont prévues dès ce jeudi soir.

Publié le 23/06/2022

L’Institut royal météorologique annonce une météo plutôt chaude et instable pour les prochains jours. Cette nuit, une pluie orageuse affectera l’est, le nord et une partie du centre du pays. Sur l’extrême ouest, quelques ondées isolées y seront possibles en début de soirée, puis le temps y deviendra généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 15 et 19 degrés, sous un vent la plus souvent faible de direction variable. Demain, après une courte accalmie en début de matinée, le temps deviendra très instable avec régulièrement des averses et des orages ; ceux-ci seront parfois intenses avec localement risque de grêle et/ou de rafales de vent. Il fera toutefois un peu moins chaud avec des maxima de 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Samedi matin, la moitié est du pays bénéficiera encore de larges éclaircies. Sur l’ouest, le ciel sera nuageux avec parfois quelques faibles précipitations. Dans le courant de la journée, les nuages gagneront le centre du pays. L’après-midi, quelques averses, éventuellement orageuses, toucheront l’ouest et ensuite aussi, le centre. Sur l’est, le temps restera probablement généralement sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur l’ouest et 24 ou 25 degrés sur l’est, sous un vent faible à modéré de secteur sud.