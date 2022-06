Standard: quatre buts pour la première de Ronny Deila

Privé d’Arnaud Bodart, ménagé par mesure de prudence après avoir ressenti une raideur à l’ischio, et de Merveille Bokadi, victime d’une gêne au niveau du pubis, le Standard a entamé jeudi en début de soirée sa série de matches amicaux par un succès face à Manage (D3 amateurs), là où, un an plus tôt, il s’était pris les pieds dans le tapis face à Rochefort (1-3). En alignant, comme c’était prévu, deux équipes, une par mi-temps, pour permettre à Ronny Deila, pour sa première sur le banc liégeois, de voir un maximum de joueurs à l’œuvre, seul le jeune attaquant Mitchy Ntelo n’ayant pas eu l’occasion de disputer la moindre minute de jeu.