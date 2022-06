Les Red Flames s’imposent contre l’Irlande du Nord avec des doublés de Wullaert et Van Kerkhoven (4-1, vidéos)

La Belgique, 19e nation mondiale, a battu l’Irlande du Nord (FIFA 47) 4-1 pour son deuxième match de préparation à l’Euro féminin de football, jeudi, à Lierre. Tessa Wullaert (23e et 86e) et Ella Van Kerkhoven (83e et 90e+3) ont inscrit les buts belges, Lauren Wade (45e) avait provisoirement égalisé. Les Nord-Irlandaises évoluaient à dix depuis la 69e minute et le rouge reçu par la gardienne Jackie Burns.

Les Nord-Irlandaises commençaient bien la rencontre, avec une percée sur la gauche de Kirsty McGuiness suivie d’un centre-tir qui alertait Nicky Evrard (2e). Les Red Flames s’installaient progressivement dans le camp adverse et trouvaient l’ouverture sur leur première réelle occasion: Tine De Caigny lançait sur la gauche Davina Philtjens qui centrait en un temps pour Tessa Wullaert, laquelle inscrivait son 66e but en équipe nationale (23e).