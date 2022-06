Orages, rafales de vent, grêle… une météo capricieuse pour la fin de la semaine

Ce soir et cette nuit, des averses (orageuses) seront encore possibles par endroits. Ensuite, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra variable à très nuageux sur la moitié ouest. Les minima se situeront entre 12 et 16ºC, sous un vent faible à souvent modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche à l’aube, une dernière averse sera encore possible dans l’est et le nord-est du pays tandis qu’ailleurs le temps sera sec avec des éclaircies. Durant le courant de l’après-midi et la soirée, une nouvelle onde pluvieuse transitera à proximité de nos régions ; elle devrait essentiellement impacter l’est du territoire où le ciel sera alors très nuageux avec des pluies ou des averses (orageuses). Sur l’ouest, et peut-être aussi sur le centre du pays, le temps restera sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 17ºC en Ardenne et 22 ou 23ºC en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest